Doppelmörder von Herne könnte lebenslange Haft erwarten

Marcel H. hat Anfang März 2017 gestanden, dass er erst den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden und kurz darauf seinen Schulfreund Christopher getötet hat und steht vor dem Jugendgericht als mutmaßlicher Doppelmörder als Angeklagter da.



Eine Gutachterin empfiehlt nun, dass Marcel H. nicht nach Jugendstrafrecht zu verurteilen sei, sondern nach Erwachsenenstrafrecht. Als Grund führt sie an, dass seine Persönlichkeit, trotz seines "jugendlichen" Aussehens, bereits ausgereift sei.



Insbesondere "psychopathische, narzisstische und sadistische" Elemente, welche Marcel H. wohl aufweise, seien im Jugendstrafvollzug kaum mehr zu korrigieren. Erstmals soll Marcel H. Anzeichen von Empathie und Reue ausgestrahlt haben, in einem an seine Mutter gerichteten Brief, der verlesen wurde.