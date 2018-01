BR Volleys Vs. Spacer´s Toulouse: Spektakuläre Ballwechsel

Am Mittwochabend spielten die BR Volleys gegen Spacer´s Toulouse in der Max- Schmeling Halle vor 4053 Zuschauern. Spektakuläre Abwehrreaktionen ermöglichten es, dass der Ball 21 Mal das Netz überquerte und somit die Mannschaften über anderthalb Minuten um den Punkt kämpften.



Den Punkt zum 18:18 gewannen schließlich die Franzosen, das Spiel jedoch die Berliner mit einem 3:0 (25:15, 28:26, 25:16). Mittelblocker Aleksandar Okolic hat zudem beinahe die 100 - Prozent - Quote im Angriff geschafft. Von neun Versuchen gelangen ihm ganze acht Punkte.



Auf Grund des letzten Ergebnisses in der Champions League wollen die BR Volleys unbedingt beweisen, dass sie nicht nur Glück hatten in der letzten Saison.