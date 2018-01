Berlin: Hanfplantagenfund

In einem Kellerabteil, in der Schliemannstraße (Prenzlauer Berg), fand die Polizei 46 Cannabispflanzen, sechs kg Marihuana und 112 Setzlinge.



Ein 54-jähriger Mieter hatte die Plantage in seinem Kellerabteil betrieben.



Die Pflanzen, sowie die dazugehörige Ausrüstung, wurden beschlagnahmt und der Mann festgenommen.