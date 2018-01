Regensburg: 17-Jähriger, der Polizisten attackierte, sollte abgeschoben werden

In Regensburg hatten am Wochenende mehrere Angriffe auf Polizisten stattgefunden, unter den Tätern war auch ein 17-jähriger Flüchtling, der einen Beamten mehrfach gegen den Kopf trat, so dass dieser eine Gehirnerschütterung erlitt.



Wie nun bekannt wurde, soll gegen diesen seit April 2017 ein Abschiebebescheid nach Afghanistan vorliegen.



Der junge Mann lebte in Regensburg in einer Jugendwohngruppe, wo er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling vollstationär vom Kreisjugendamt versorgt wurde. Nach seinem Angriff wurde ein Haftbefehl wegen versuchter Tötung erlassen.