Chefin der Gesetzlichen Krankenversicherung: Flüchtlinge entlasten die GKV

Nach Ansicht der Chefin der Gesetzlichen Krankenversicherung, Frau Pfeiffer, entlasten Flüchtlinge die gesetzliche Krankenversicherung. Die 2016 neu in die GKV aufgenommenen Flüchtlinge sind meist zwischen 20 und 30 Jahren alt. 40Prozent davon sind Frauen, 60 Prozent Männer.



Diese Menschen, die noch dazu in ihrer Altersgruppe seltener Leistungen in Anspruch nehmen als der vergleichbare Durchschnitt der Versicherten, senken doppelt die Belastung der GKV. Sie senken den gesamten Altersdurchschnitt und stabilisieren die Finanzen, so äußerte sich Pfeiffer.



Allerdings fügt sie hinzu, dieser Effekt wird ihrer Meinung nach nur wenige Jahre anhalten. Zwischenzeitlich muss die Situation dahingehend genutzt werden, um Änderungen für die Zukunft vorzunehmen.