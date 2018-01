Carmen Geiss spricht über Geldsorgen in Anfangszeit der Selbständigkeit

Carmen und Robert Geiss haben eine eigene Reality-Show, die ihr luxuriöses Jetsetter-Leben zeigt. Doch die beiden, die bereits seit 36 Jahren zusammen sind, mussten auch weniger dekadente Zeiten erleben.



"Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir hatten noch nie Geldprobleme", sagte Carmen. Weiter erklärte sie: "Wir mussten unser Leben selbst in die Hand nehmen. Es gab schon Momente, wo das Geld knapp war und man hart und härter arbeiten musste."



Insbesondere in der Zeit, in der das Paar die eigene Firma auf die Beine stellte, sah es geldtechnisch eher mau aus. Carmen Geiss spricht von langen Durststrecken, welche ihr Mann Robert mit harter Arbeit überwinden konnte.