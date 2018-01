Starnberg: Bisher größter Giftschlangen-Zoo in Privathaus entdeckt - Halter gebissen

In einem Haus in Starnberg haben Ermittler den bisher in Deutschland größten Giftschlangen-Zoo entdeckt, den sich eine Privatperson illegal hielt.



Der 18-jährige Halter wurde von einer der Schlangen gebissen und schwebt in Lebensgefahr.



Unter den neun exotischen Schlangen befinden sich auch zwei hochgiftige Afrikanische Speikobras. Gegen den Halter wird nun ermittelt.