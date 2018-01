Köln: Bingo-Spiele in Seniorenzentren als illegales Glücksspiel gewertet

Gewinne von einer Tafel Schokolade bei ihrer wöchentlich stattfindenden "Bingo" Veranstaltung seien als illegales Glücksspiel zu bewerten, wurde von Juristen geahndet. Ein Rechnungsprüfer hatte Alarm bei den Riehler Wohnstätten ausgelöst, eine in Köln gehörende Senioreneinrichtung.



Falls beim Bingo-Spiel Geld zum Einsatz kommt, "fällt das unter Umständen unter den Glücksspielstaatsvertrag", so die Geschäftsführerin Gabriele Patzke. Einmal pro Woche hatten sich die meist 100 Senioren über diese willkommene Abwechslung in ihrem tristen Alltag gefreut.



Ihr Spieleinsatz belief sich von 0,50 bis ein Euro. Unter anderem gab es Gewinne in Form von einer Tafel Schokolade. Bis der Fall juristisch geklärt ist, gibt es, sehr zum Ärger der Senioren, keine Bingospiele.