Berlin: Japanische Bank investiert ebenfalls in das Startup-Projekt "Auto1"

Das zum japanischen Medien- und Telekom-Konzern Softbank gehörende Unternehmen "Vison Fund" steckt nun üppige 460 Millionen Euro in das Portal "Auto1". Damit ist Softbank zu 20 Prozent an Auto1, bekannt unter "wirkaufendeinauto.de" beteiligt.



Mit diesem Deal stellt das Berliner Online-Gebrauchtwagen-Startup ein insgesamt 2,9 Milliarden Euro teures Unternehmen dar. Es ist damit das zweitwertvollste Startup in ganz Europa, nach Spotify.



Wie die Mitgründer und Co-Ceos Haken Koch und Christian Bertermann mitteilen, wird Auto1 in nächster Zeit nicht in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Deutsche Medien sehen in dem japanischen Deal ein hinsichtlich zum Standort Berlin bekennendes Zeugnis.