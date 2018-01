Übermittlung der Einschaltquoten funktioniert seit Donnerstag nicht mehr

Im deutschen Fernsehen entscheiden die Einschaltquoten über viel Geld, denn nach ihnen wird entschieden welche Shows weiterlaufen und wie viel Werbespots kosten.



Nun funktioniert seit Donnerstagabend wegen technischer Probleme deren Übermittlung nicht mehr. Wann genau und in welchem Umfang sie wieder bereitgestellt werden, kann Willibald Müller, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) nicht sagen, die Branche zeigt sich ratlos.



Zuständig ist die GfK-Fernsehforschung in Nürnberg, die in fünftausend deutschen Haushalten mit insgesamt rund 10.000 Personen entsprechende Messgeräte aufstellte.