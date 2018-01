Regensburg: Vier heftige Attacken auf Polizisten an einem Wochenende

In Regensburg hat es an einem Wochenende gleich vier schwere Angriffe auf Polizisten gegeben, bei denen ein Beamter eine Schädelprellung und eine Gehirnerschütterung erlitt, ein anderer eine Knöchelfraktur.



In einem Fall wollten die Polizisten eine grölende Gruppe Jugendlicher kontrollieren, die sich mit Gewalt dagegen wehrten. Ein 17-Jähriger trat einem Polizisten gegen den Kopf, er wurde verhaftet: Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.



Ein anderes Mal ging es um Ruhestörung bei einer Party: Auch hier wehrte sich der Kontrollierte, Partygäste schütteten Bier auf die Polizisten.