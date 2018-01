SPD-Führungsriege wollen Änderungen am Sondierungsergebnis

Zwei Tage nach dem Ende der Sondierungen zwischen Union und SPD fordern jetzt einige SPD-Spitzenpolitiker Änderungen an den einstimmig beschlossenen Ergebnissen.



So findet der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner, der bei den Verhandlungen dabei war, dass man im Arbeitsrecht bei den "sachgrundlosen Befristungen" Änderungen braucht. Berlins Bürgermeister Müller ist gegen die Ergebnisse bei Wohnen, Zuwanderung und Integration.



Markus Söder (CSU) lehnt Nachbearbeitung ab, die SPD habe ja die Punkte alle mit ausgearbeitet. Alexander Dobrindt fordert SPD-Chef Schulz auf, den Zwergenaufstand bei der SPD in den Griff zu bekommen.