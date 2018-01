Florida: Frau will Videospiel Tetris heiraten

Nach einem Bericht von "Metro report" will eine junge Frau aus Florida das Videospiel Tetris heiraten. Die Studentin hatte angefangen, Tetris zu spielen und wurde schnell süchtig danach.



Mittlerweile ist ihre ganze Wohnung voll von Tetris-Merchandising. Sie schläft sogar mit dem Spiel und hat eine "physische Beziehung" zu ihm. "Körperlich bekomme das Gefühl, das Menschen haben, die in einer Beziehung sind - bei dem du weißt, dass du den Richtigen gefunden hast", so die 20-Jährige.



Anscheinend gibt es viele Menschen, die eine Objekt-Sexualität haben. Wikipedia bezeichnet das als Objectophilia, bei der man eine sexuelle Beziehung zu leblosen Sachen aufbaut.