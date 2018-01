"Man kann nicht alle behalten" - Schwedischer Zoo tötet regelmäßig Löwenbabys

Weil die Aggressionen in einer Löwengruppe zu groß wurden, hat ein Zoo in Südschweden über Jahre hinaus gesunde Löwenbabys getötet. Insgesamt wurden bisher neun Jungtiere eingeschläfert.



"Man kann sie nicht alle behalten", erklärte der Direktor des Tierparks.



Versuche, die Jungtiere an andere Zoos zu vermitteln, scheiterten.