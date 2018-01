Leibarzt des Weißen Hauses: Donald Trump bei bester Gesundheit

US-Präsident Donald Trump erfreut sich nach Darstellung des Weißen Hauses ausgezeichneter Gesundheit, teilte der Leibarzt Ronny Jackson mit.



Der 71-jährige Trump hatte sich erstmals in seiner Amtszeit einer offiziellen medizinischen Untersuchung unterzogen. Um Trumps Gesundheitszustand kam es wiederholt zu Spekulationen.



Am Dienstag will das Weiße Haus zu den Untersuchungsergebnissen offiziell Stellung nehmen.