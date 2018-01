Snowboard: Ramona Hofmeister gewinnt Weltcup in Bad Gastein

Die 21-jährige Snowboarderin Ramona Hofmeister hat in Bad Gastein den Weltcup-Sieg geholt. Sie gewann im Finale vor der Russin Jekaterina Tudegeschewa.



"Das ist Wahnsinn, ein unglaubliches Gefühl. Der Hang liegt mir, es hat mir heute richtig getaugt", so die 21-Jährige zum Sieg. 28 Tage vor den Olympischen Spielen sagt sie weiterhin: "Ich denke, dass ich damit wirklich das Ticket gebucht habe".



Ihre teaminterne Konkurrenz erfüllte jeweils nur die halbe Olympia-Norm. Pro Land dürfen vier Sportler in einer Disziplin antreten.