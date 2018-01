Urteil in England: Geldstrafe für Arzt, der Initialen in Patientenleber brennt

Ein Chirurg in Großbritannien ist von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 11.000 Euro und zu 120 Stunden Sozialarbeit verurteilt worden.



Der 53-jährige Arzt hatte bei Operationen seine Initialen auf den Organen seiner Patienten hinterlassen. Dazu verwendete er einen Argon-Beamer. Gefährlich war dies für die Patienten nicht.



In seinem Urteil sprach der Richter von "Machtmissbrauch und Vertrauensbruch". Zwar sei der Chirurg während der Operationen in einer Stresssituation gewesen, doch das Einbrennen der Initialen erfolgte aus Arroganz.