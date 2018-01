Tennis: Angelique Kerber gewinnt ihr erstes Turnier 2018 in Sydney

Angelique Kerber hat ihr erstes Turnier im Jahr 2018 gewonnen. Der Sieg ist gleichzeitig ihr erster Titel seit den US-Open im Jahr 2016.



Kerber gewann das Finale gegen Australierin Ashleigh Barty mit 6:4, 6:4. Der Sieg ist der elfte Titel ihrer Karriere. Damit klettert sie auch in der Weltrangliste auf Platz 16.



Weiter geht es für Kerber am kommenden Dienstag mit den Australian Open. Kerber trifft in ihrem ersten Spiel auf die deutsche Konkurrentin Anna-Lena Friedsam.