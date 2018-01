Erlangen: Frau klemmt sich beim Backen Finger in Stabmixer ein

In Erlangen geriet eine Frau beim Backen in eine missliche Lage, denn sie klemmte sich ihren Finger in einen Stabmixer ein.



Die Ärzte in der Notaufnahme waren ratlos, die Chirurgie scheiterte an allen Versuchen sie schadlos zu befreien.



Die Klinik rief schließlich die Feuerwehr, die den Mixer mit einer Blechschere aufbogen.