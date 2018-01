Kleine Schwester von 1.-FC-Köln-Spieler Marcel Risse bei DSDS

Die 22-jährige Lyna Wichmann kam mit prominenter Unterstützung zum DSDS-Casting. Mit dabei hatte sie Pietro Lombardi, der die Sendung 2011 gewann. Die beiden kennen sich über Lynas Verlobten, den Profi-Boxer Deniz Ilbay.



Doch die 22-Jährige ist auch die Schwester des Fußballprofis Marcel Risse, der beim 1. FC Köln spielt. "Ich bin FC-Fan, da ich aus Köln komme [...]. Mein Bruder ist Fußballprofi beim 1. FC. Köln und deswegen habe ich noch mehr Liebe zum Verein", so sagt sie.



Mit dem Lied "I wanna dance with somebody" von Whitney Houston versuchte die Blondine, die Jury zu überzeugen.