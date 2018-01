Angelique Kerber siegt weiter

Die Siegesserie von Angelique Kerber hält an. Auf der WTA-Tour hat sie das Endspiel erreicht. Zuvor schaffte sie in acht Spielen acht Siege.



Damit könnte sie erstmals seit 2016 wieder einen Titel gewinnen. Im Finale trifft sie auf Ashleigh Barty. Zweimal spielten die beiden bereits gegeneinander, einmal gewann Kerber und einmal Barty.



"Ich bin überglücklich, beim ersten Turnier der Saison sofort im Finale zu sein", so äußerte sich Kerber. Weiter sagt sie: "Ich freue mich auf das Duell mit Ash. Sie ist so jung und talentiert, ich bin sicher, dass es ein hartes Match wird."