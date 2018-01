Eigenen Sohn an Pädophile verkauft: Informationen über Täter bekannt gegeben

Ein Paar aus dem Raum Freiburg soll einen heute Neunjährigen an Pädophile verkauft haben, Vermittlerin bei dem abscheulichen Verbrechen soll die Mutter gewesen sein.



In dem Fall wurden acht Tatverdächtige verhaftet, in U-Haft sitzen auch ein 49 Jahre alter Soldat und ein 43-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein. Das Paar soll das Kind selbst sexuell misshandelt und Geld für die Vergewaltigungen durch die Männer bekommen haben.



Laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg handelt es sich um den schwerwiegendsten Fall von sexuellem Missbrauch von Kindern, den die Behörde jemals bearbeiten musste.