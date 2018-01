Donald Trump will Kampfjets aus "Call of Duty" an Norwegen verkauft haben

US-Präsident Donald Trump irritiert mit einer Aussage zu einem Waffendeal, den er lobt: Er habe Norwegen Flugzeuge des Typs F-52 verkauft.



Dummerweise existieren solche Kampfjets jedoch gar nicht, außer in dem Computerspiel "Call of Duty".



Verkauft wurden Norwegen Flugzeuge des Typs F-35, der virtuelle F-52 ist diesen weit überlegen.