Chemnitz: Polizei ließ rechtsextreme Sprayer angeblich gewähren

In Chemnitz beschmierten Sprayer eine kurdische Bäckerei mit Parolen wie "Sieg Heil", Hakenkreuzen und SS-Runen.



Während des Vorfalls soll die Polizei an den Männern vorbeigefahren sein, ließ diese aber offenbar gewähren: Zwar sprachen die Beamten mit den Sprayern, fuhren dann aber weiter, so dass die Männer einfach weitermachten.



Überwachungskameras des Inhabers dokumentierten die Tat, die sächsische Polizei will nun die involvierten Polizisten befragen. Zudem arbeite man "mit Hochdruck an der schnellen Ermittlung der Täter".