Meinung: IG Metall fordert mit der 28-Stunden-Woche noch zu wenig

IG Metall, die größte Gewerkschaft in Deutschland, fordert nun die 28-Stunden-Woche. Am vergangenen Montag streikten deswegen die Gewerkschafter bundesweit für eine "verkürzte Vollzeit" in der ganzen Metall- und Elektrobranche.



Nach Meinung von "Zeit-Autorin" Luisa Jacobs sind die Forderungen von IG Metall aber noch viel zu vorsichtig, da sie die 28-Stunden-Woche nur für zwei Jahre und "bei Bedarf" fordern. Sie meint, dass generell alle Deutschen zu viel arbeiten, sogar nach dem Feierabend und am Wochenende.



Deswegen sollte das Ziel sein, dass nicht nur eine Brache, sondern alle Deutschen weniger arbeiten sollten und zwar langfristig. So sollten Menschen, die z.B. Angehörige pflegen, einen Lohnausgleich vom Staat bekommen. Zudem sei das Vollzeitmodell generell nicht mehr zeitgemäß.