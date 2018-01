Australien: Tierquäler nageln Koala an Pfosten

In Australien haben Unbekannte einen Koala an einen Pfosten genagelt, Tierschutzbehörden untersuchen nun den Fall.



"Das ist krank. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen", so Susan Griddle von der Tierschutzorganisation Koala Rescue.



Wie das Tier starb ist noch unklar, eventuell war es bereits tot, bevor es angenagelt wurde. Das soll nun eine Autopsie klären.