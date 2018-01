Göhren: Massen DNA Test wegen Vergewaltigung auf Rügen

Nach einer Vergewaltigung einer 56 Jahre alten Frau vor acht Monaten am 1. Mai 2017 auf der Insel Rügen ruft die Polizei jetzt etwa 500 Männer zu einem freiwilligen DNA Test. Die zu testenden Personen waren zwischen dem 30. April und dem 1.Mai in Göhren.



Das Opfer war am Morgen des 1. Mai auf dem Weg vom Strand in ihre Unterkunft von hinten überfallen worden. Der Täter verletzte die Frau schwer und vergewaltigte sie. Ein Phantombild konnte nicht erstellt werden, jedoch konnten an der Frau DNA -Spuren gesichert werden.



Die Abgabe der DNA Probe in Form einer Speichelportion beginnt am 17. Januar.