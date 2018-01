Schock für spanischen Pathologen: Totgeglaubter wacht in Leichensack auf

In Spanien wollte ein Pathologe gerade damit beginnen, eine Leiche aufzuschneiden, als diese begann zu atmen.



Der Tote erwachte im Leichensack: Zuvor wurde er am Tatort von zwei Gefängnisärzten für tot erklärt, nachdem der Häftling in seiner Gefängniszelle mit blau angelaufenem Gesicht und ohne Lebenszeichen gefunden wurde.



"Das erste, woran er sich erinnert, ist dass er sich in einem schwarzen Sack befand", so die Frau des "Wiederauferstandenen".