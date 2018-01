Dresden: Bissiger Hund auf Asylbewerberin aus Äthiopien gehetzt

In Dresden hat sich ein besonders krasser Fall von Fremdenfeindlichkeit ereignet, bei dem ein bissiger Hund auf eine Asylbewerberin gehetzt wurde.



Die 19-Jährige aus Äthiopien wurde zunächst von einer Gruppe Unbekannter an einer Straßenbahnhaltestelle beschimpft, dann habe eine Frau den großen schwarzen Hund von der Leine gelassen und auf die junge Frau gehetzt.



Die Frau versuchte zu fliehen, stürzte dabei und wurde gebissen. Erst als Zeugen sich einmischten, pfiff die Frau ihren Hund zurück, so das sächsische Landeskriminalamt.