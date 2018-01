Bayern: Über die Hälfte der ausländischen Ärzte sprechen zu schlecht Deutsch

Für einen Berufserlaubnis in Deutschland müssen ausländische Ärzte einen Sprachtest ablegen, doch laut Bayerischer Landesärztekammer fielen letztes Jahr über die Hälfte der Prüflinge durch.



"Arzt und Patient müssen sich verständigen können - und das darf nicht an Sprachbarrieren scheitern", so Gesundheitsministerin Melanie Huml zu dem ernüchternden Ergebnis.



2017 haben laut Landesärztekammer ausländische Mediziner aus 92 unterschiedlichen Nationen um eine Berufserlaubnis ersucht beziehungsweise sich zum Sprachtest angemeldet. Bei den Herkunftsländern lag Syrien "klar vorn", gefolgt von Rumänien und Serbien.