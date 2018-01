Kodakcoin: Ex-Fotogigant Kodak bringt eigene Kryptowährung heraus

Am Kryptowährungsmarkt gibt es ein neues Produkt: Den Kodakcoin.



Dahinter steht das mit Analogfilmen groß gewordene und zwischenzeitlich insolvente Traditionsunternehmen Kodak, das nun in den Sofware- und Technologiemarkt einsteigen will.



Kodakcoin soll als Token für den Verkauf von Fotos auf der ebenfalls neu angekündigten Lizenzierungsplattform Kodakone dienen. Die Börse zeigte sich von der Idee angetan, der Kodak-Aktienkurs verdoppelte sich.