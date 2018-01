Grünen Politiker Peter Seifert schreibt Leserbrief.

Was Seifert aufregt: Sie zeigen keinen Respekt. Sie passen sich nicht an. Staat und Gesellschaft lassen solche Menschen zu lange gewähren: "Früher hat sich die Gesellschaft gegenseitig erzogen. Heute greift niemand mehr ein, wenn etwas schiefläuft."



Der Rechtsstaat wird vorgeführt, am helllichten Tag werden Drogen offen verkauft und Drohungen ausgesprochen. Gemachte Bilder müssen laut Polizei wieder gelöscht werden da sie gegen das Persönlichkeitsrecht des Täters verstoßen.



Dürfen wir Fakten ausblenden, nur weil sie gegen unser Weltbild verstoßen?Wir überlassen es der AfD, solche Missstände zu thematisieren und wundern uns, dass sie immer mehr Stimmen bekommen.