Suizid im Gefängnis in Burg

Ein 46-jähriger Mann hat im Gefängnis in Burg Selbstmord begangen. Man fand einen Abschiedsbrief.



Am heutigen Dienstagmorgen wurde der Mann nach Angaben des Justizministeriums in Magdeburg tot in seiner Zelle aufgefunden. Man versuchte, ihn zu reanimieren, doch ohne Erfolg.



Seit dem Jahr 2008 saß der Mann im Gefängnis. Er hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Anschließend drohte ihm die Sicherungsverwahrung. Er war wegen Mordes und Körperverletzung verurteilt werden.