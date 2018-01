München: Gesuchte Holocaustleugnerin sitzt als Besucherin in Prozess - Festnahme

Eine gesuchte Holocaust-Leugnerin aus Kanada ist als Besucherin bei einem Gerichtsprozess in München einem Staatsanwalt aufgefallen und wurde daraufhin festhenommen.



Monika S. hatte den Massenmord an den Juden im Internet als die "hartnäckigste Lüge der Geschichte" bezeichnet. Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs sieht für eine derartige Volksverhetzung bis zu fünf Jahre Haft vor.



Die Frau besuchte ausgerechnet ein Verfahren der bereits verurteilten Rechtsextremistin Sylvia S., was nicht sonderlich schlau war.