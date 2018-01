Saudi-Arabien: Frauen dürfen im Kreis der Familie ein Fußballspiel besuchen

Zum ersten Mal überhaupt dürfen Frauen am Freitag zu einem Fußballspiel in Riad gehen, allerdings nur in Begleitung der Familie.



Die nun angekündigte Lockerung der Restriktionen von Frauen ist Teil eines Modernisierungsprogramms von Kronprinz Mohammed bin Salman.



Außerdem wird in diesem Jahr Frauen gestattet, ins Kino zu gehen und Auto zu fahren.