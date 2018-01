Schweden:Universität Malmö schließt wegen Drohbrief - 24.000 Studenten betroffen

Die Universität Malmö ist wegen einer Drohung aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Studenten wurden gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten.



Ende Dezember 2017 erhielt die Hochschule ein Drohschreiben per E-Mail, in dem ausdrücklich der 8. Januar 2018 genannt wurde. Die Glaubwürdigkeit der E-Mail wurde noch nicht verifiziert, teilte die Uni mit.



Am 9. Januar will die Universität unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen.