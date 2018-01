Deutscher Pilot beim Öffnen der Flugzeugtür erschlagen

Ein 50-jähriger deutscher Pilot ist in Kittilä in Lappland von einer Flugzeugtür erschlagen worden.



Beim Öffnen der Tür des Privatjets flog sie dem Piloten mit großer Wucht entgegen. Er war auf der Stelle tot, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörde. Passagiere waren nicht in der Nähe des Flugzeugs.



Ursache könnte ein Fehler im System sein, das den Kabinendruck regelt. Die genaue Unfallursache soll von Spezialisten aus den USA geklärt, wo auch der Jet gebaut wurde.