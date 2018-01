Studie: Rockmusik ist nicht mehr das beliebteste Musikgenre

Nach einer Verbraucherstudie von Nielsen ging es Rockmusik in seiner 50-jährigen Geschichte noch sie so schlecht wie heute. In der Studie sollte ermittelt werden, welches Musikgenre in den USA am meisten gehört wird.



Dabei kam heraus, dass aus dem Bereich R&B/Hip-Hop im Jahr 2017 zum ersten Mal die meisten Alben verkauft wurden. Insgesamt wurden diese beiden Genres von 24,5 Prozent der Amerikaner konsumiert.



Deswegen geht Nielsen davon aus, dass Rock nicht mehr das Top-Genre ist. Auch bei Festivals ist dieser Trend erkennbar. So sind Headliner beim Coachella-Festival dieses Jahr zum Beispiel Eminem und Beyoncé.