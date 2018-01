British Columbia: Abtreibungspille wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Während die Entscheidungsrechte in Sachen Fortpflanzung für Frauen in manchen Ländern wie den USA momentan zurückgehen, werden sie in anderen Ländern gestärkt.



So werden in der kanadischen Provinz British Columbia ab dem 15. Januar 2018 Abtreibungspillen für Frauen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie müssen sich dafür aber vorher von einem Arzt untersuchen lassen.



In einer Pressemitteilung ließ die Regierung der Provinz mitteilen: "Die Kosten aufzuheben wird helfen sicherzustellen, dass Individuen Zugang zu dieser sicheren und legalen Option haben."