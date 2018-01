Lukas Podolski eröffnet Döner-Imbiss in Köln

Fußballweltmeister Lukas Podolski hat seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet.



Schon eine Stunde vor Ladenöffnung bildete sich in der Straße eine rund 50 Meter lange Schlange um ihren Star zu feiern. Der Döner-Laden war eine spontane Idee, sagte Podolski.



Fans von Podolski können in Zukunft dort als Hauptgang Poldi-Döner und zur Nachspeise Poldi-Eis essen.