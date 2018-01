Mexiko: Kampf der Drogenkartelle - Polizei findet fünf abgeschlagene Köpfe

Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz sind auf der Motorhaube eines Taxis fünf abgetrennte Köpfe entdeckt worden. Dabei lag eine Drohbotschaft des Drogenkartells Jalisco Nueva Generacion, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.



Die mächtige Drogenbande ist in der Gegend in einen erbitterten Kampf mit dem Kartell Los Zetas verwickelt.



Die Kartelle kämpfen um die Vorherrschaft und Kontrolle im lukrativen Geschäft des Treibstoffdiebstahls in der Region.