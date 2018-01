USA: Erste Klagen gegen Chiphersteller Intel

Verbraucher haben in den USA erste Klagen gegen den Branchenriesen Intel eingereicht. Sie argumentieren, dass man ihnen schadhafte Chips in Computer-Prozessoren verkauft habe und fordern Wiedergutmachung.



Zunächst wurden drei Klagen in Kalifornien, Indiana und Oregon eingereicht. Sammelklagen mit Verbrauchern sollen folgen.



Durch die bekannt gewordene Sicherheitslücke ist es zumindest theoretisch möglich, dass Daten auf breiter Front abgeschöpft werden.