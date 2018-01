Kampf gegen Judenhass - Union will antisemitische Zuwanderer ausweisen

Die Union will Zuwanderer ausweisen, die zu antisemitischem Hass aufrufen.



Wer jüdisches Leben in Deutschland ablehne oder das Existenzrecht Israels infrage stelle, könne keinen Platz in Deutschland haben, heißt es in einem Antragsentwurf der Unionsfraktion.



Gegen importierten Antisemitismus muss stärker vorgegangen werden, fordern Politiker der Union.