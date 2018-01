Paderborn: Zigmaler Kindesmissbrauch - Lange Haftstrafe für 47-jährigen Mann

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 50 Fällen hat das Landgericht Paderborn einen 47-Jährigen zu sieben Jahren und drei Monate Haft verurteilt.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus dem ostwestfälischen Altenbeken sich über Jahre an seiner Stieftochter sowie an der Tochter und dem Sohn einer Bekannten verging.



Das Verfahren wegen mehr als 570 weiterer Fälle, in denen der Angeklagte seinen minderjährigen Sohn missbraucht haben soll, stellte das Gericht ein.