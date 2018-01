Enthüllungsbuch über Donald Trump hat bereits Bestsellerlisten gestürmt

Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury", das Michael Wolff über den US-Präsidenten Donald Trump schrieb, hat bereits die Bestsellerlisten gestürmt.



Am gestrigen Freitag standen die Menschen in langen Schlangen vor den Buchhandlungen. KramerBooks öffnete bereits um Mitternacht, am Morgen war das Buch ausverkauft.



Das Buch basiert auf Informationen des ehemaligen Chefstrategen von Trump, Steve Bannon. Er beschreibt Trump vor allem als großes Kind. Trump äußerte, dass das Buch nur Lügen enthalten würde.