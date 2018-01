Tirol: "Fremdenpolizeiliche Ermittlungsgruppe Sozialbetrug" sehr erfolgreich

Die Landespolizeidirektion Tirol hatte erst im Juni 2017 das Pilotprojekt "fremdenpolizeiliche Ermittlungsgruppe Sozialbetrug" gestartet. Die nur sieben Ermittler haben in sieben Monaten über 80 Betrugsdelikte aufgeklärt.



Man konnte an die Staatsanwaltschaft Delikte mit der Gesamtschadenssumme von mehr als 500.000 Euro übergeben. Beim jüngsten Fall konnte ein Somalier des Sozialbetrugs überführt werden.



Dieser hatte im Frühjahr für drei Monate Heimaturlaub in Afrika gemacht. Um weiter in Österreich die Sozialhilfe zu beziehen, hat er zwei Bekannte beauftragt, unter seinem Namen die Folgeanträge zur Mindestsicherung einzureichen, welche dann auch ausgezahlt wurde.