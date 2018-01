Paris: Macron ermahnt Erdogan - Keine Chance auf Fortschrift zu EU-Beitritt

Frankreichs Präsident Macron hat sich nach dem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Paris besorgt über das Schicksal inhaftierter Journalisten in der Türkei geäußert.



Er forderte seinen Amtskollegen zur Einhaltung des Rechts auf. Erdogan zeigte sich von der Kritik unbeeindruckt und erneuerte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz seine Vorwürfe an Oppositionelle.



Zu den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sagte Macron, er sehe derzeit keine Chance auf Fortschritt.