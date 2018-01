Polizisten mit 22 Millionen Überstunden in 2017

Die Polizei hat im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 22 Millionen Überstunden gemacht. Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" entspricht das dem Rekordniveau von 2016.



Allein bei der Bundespolizei wuchs die Zahl laut Bundesinnenminister auf knapp 2,4 Millionen Überstunden. Als Gründe wurden verstärkte Grenzkontrollen und Sondereinsätze wie beim G20-Gipfel in Hamburg genannt.



Weitere Faktoren seien die zusätzliche Präsenz in Flüchtlingsunterkünften und der erhöhte Personalbedarf wie zuletzt in der Silvesternacht.