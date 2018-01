Künstlich erzeugtes Fleisch: Wiesenhof beteiligt an Labor-Fleisch

Der Geflügelkonzern PHW, bekannt unter dem Namen Wiesenhof, steigt in die Entwicklung von künstlich hergestelltem Fleisch ein. Die Firma hat am israelischen Start-up Supermeat eine Minderheitsbeteiligung erworben.



In einigen Jahren werde es eine Nachfrage nach künstlich erzeugtem Fleisch geben, sagte der PHW-Vorstandsvorsitzende Wesjohann.



Künstliches Fleisch wird im Labor erzeugt. Dort benutzt man tierische Muskelzellen zur Produktion.