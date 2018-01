Big Bang Theory: ProSieben startet Serie rund um den jungen Sheldon

Sheldon Cooper ist in der Gruppe der Nerds aus der Serie "The Big Bang Theory" der nerdigste aber auch klügste Charakter.



Mit seinen verrückten Aktionen bringt er die Nerd-Gruppe oft zum verzweifeln und die Zuschauer auf ProSieben zum lachen. Am Montag startet die neue Staffel.



Direkt im Anschluss an die erste Folge startet um 20:45 Uhr eine neue Serie. In Young Sheldon erfährt man, wie Sheldon als 9-jähriger Junge war und wie er als Nerd heranwuchs.